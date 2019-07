KAKS KIKKPOKSIJAT RÄÄGIVAD: Miks naised poksivad?  

Miks otsustasid trennisaalist poksiringi astuda? Kristin: "Eelmise aasta mais toimusid Sakus tai poksi võistlused, kus võistlesid ka minu trennikaaslased. Need olid kõige esimesed tai poksi võistlused, mida olin vaatamas käinud ja see emotsioon, millega tagasi tulin, oli nii võimas. Ma teadsin kohe, et mina tahan ka ühel päeval seal ringis olla." Sigrid: "Otsustasin ringi astuda, sest mulle nii meeldis vaadata, kuidas teised võistlevad. Tahtsin tunda seda adrenaliini ja võidelda täiest jõust. Mulle pole kunagi mingi spordiala nii väga meeldinud, et kogu aeg trennis käiksin. Käisin tihti trennis ja olin nii pühendunud sellele, et arvasin, et olin valmis oma esimese matši tegema. Algul oli ainult proovimiseks, aga siis kiindusin ringis olemisse ja võitlemisele. Nüüd võistlengi nii palju, kui saan."

Sigrid Kapanen Erakogu





Kuidas läks esimene matš?



Kristin: "Esimese matši Viljandis ma kaotasin. Hakkasin vastast kartma, mistõttu ei julgenud ma ise rünnata ja olin löökides väga ebakindel."



Sigrid: "Esimeses matšis ei osanud ma ette kujutada, mis saab. Vastane oli kogenum ja olin kindel, et ta on agressiivne. Ringi astudes lõi adrenaliin sisse ja mõtlesin, et pigem olen agressiivsem ja ei lase tal rünnakuid teha."



Milline on su senine parim matš?



Kristin: "Minu senine kõige parem matš oli leedulannaga Keilas. Sellel võistlusel tundsin ennast ringis võrreldes eelmiste matšidega väga mugavalt ."



Sigrid: "Mu senine parim matš on arvatavasti viimane. Suutsin rahulikuks jääda ja tehnika oli palju parem. Suutsin ka kombosid välja mõelda ja võhma hoidsin hästi."



Kes on su lemmikvõitlejad?



Kristin: "Kõige lemmikumad on vabavõitlejad Valentina Ševtšenko ja Conor McGregor. Samuti meeldivad mulle Nieky Holzken ja Buakaw Por Pramuk."



Sigrid: "Minu lemmikvõitlejad on enda klubi Crista Padu ja Max Vorovski."



Kellega oma kaalukategooriast tahaksid võidelda?



Kristin: "Ma kedagi kindlat küll välja ei oska tuua, kellega võidelda tahaksin, sest muretsen, et mulle ei leita varsti enam vastaseid. Seega võitleksin nii paljudega, kui saan."



Sigrid: "Maarja Õkvaga tuleks vägev matš."



Mis põhjusel võiks naine poksitrenni minna?



Kristin: "See on kõige parem füüsiline trenn, mis sobib igas vanuses ja vormis naisele. Poksitrennides ei hakka kunagi igav, sest need on väga mitmekülgsed, tagavad hea füüsilise vormi ja annavad tohutult enesekindlust juurde."



Sigrid: "Poksitrennis saab kiiresti vormi ja see tõstab kindlustunnet. Kindlasti on siis julgem ka olla, kui paari head lööki oskad."