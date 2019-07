TREENER: „Kui inimene oma keha eest ei hoolitse, algab lõputu jutt vananemisest.“ 

Kui erinevad võivad olla tulemused ning aeg nende saavutamiseni meeste ja naiste ning vanuse puhul?

Mida suurem on erinevus reaalse olukorra ja soovitud eesmärgi vahel, seda rohkem aega läheb. Inimesed on ääretult erinevad, ühtset valemit ei ole. Teatud vanuses on naised võib-olla aktiivsemad ja tunnevad suuremat soovi oma keha ja tervise eest hoolitseda võrreldes meestega. Tulemused tulevad kergemini noorematel, keha toodab rohkem vajalikke hormoone, aga see ei tähenda, et 50–60aastaselt ei võiks omada väliselt 30aastase keha, aega läheb rohkem ja targemalt peab trenni tegema.

Kui sageli peaks treenima algaja, kui palju edasijõudnu?

Alustada võiks kolmest korrast nädalas, hiljem võiks tõsta seda nelja korrani. Edasijõudnud võiks teha ikka viis korda nädalas, kaks puhkepäeva on piisav. Edasijõudnute all pean silmas inimesi, kes naudivad füüsilist aktiivsust ega aja taga ainult eesmärki. Sport pole eesmärk, see on eluviis.

Kui oluline on treeningute alustamisel kambavaim ehk sõbraga koos treenimine?

Paljudel juhtudel on see positiivse mõjuga, kaaslane veab trenni ka siis, kui endal võib olla käegalöömise tunne. Samas on osa treeningute puhul parem harjutada üksi, siis saab võtta oma treeningust maksimumi, sest inimeste võimed on erinevad.

Milliste tagasilöökidega peab kindlasti arvestama, et mitte motivatsiooni kaotada?