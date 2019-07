TREENER ANNAB NÕU: mida peaks teadma välitreeningutest? 

Välitrenni saab teha igal ajal. Ilmanäitajad, mille korral õuest tuppa kolida, sõltuvad treeningust ja treenijast. Kui on väga intensiivne treening, võib madalama treenitusega inimene kergemini üle kuumeneda. Lõõmav kuumus soodustab seda kiiremini. Parim soovitus on jälgida keha võimekust end jahutada ja treeningu iseloomu.

Hiljuti toimunud tasuta välitrennis näitasid harjutusi ette ansambel Öed ja Artjom Savitski. Mona Porila

„Välitrenni pikkus on individuaalne. See oleneb treenitusastmest, vanusest, kehakaalust jne. Koormus peab olema sobiv. Mida intensiivsem treening, seda lühem ka see on. Samas kepikõndi või rahulikult sörkida saab üle tunni aja,“ kostab Kelner.