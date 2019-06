Treener: Pikema aja vältel madalal koormusel treenides saavutab paremaid tulemusi 

Kõige suurem väljakutse ongi see esimene samm, et trenni üldse jõuda. On aga tehtud palju ka uuringuid ja katseid, et leida viise, kuidas inimesi motiveerida.

Üheks kõige lihtsamaks on muuta oma keskkonda, et sa ei peaks ennast sundima. Näiteks liitu spordiklubiga, mis jääb sinu kodu ja töökoha vahele. On palju suurem tõenäosus, et sa lähed ka sinna end treenima, kui spordiklubi niikuinii tee peale jääb.

Teine väga efektiivne, kuid kulukas variant on leida endale personaaltreener. Siis on sul inimene, kes spetsiaalselt ootab sind ja tegeleb ainult sinuga valitud ajal. Peale selle, jõuad kiiremini ka oma eesmärkideni, sest sul on keegi, kes aitab, motiveerib ja parandab.

Eelmise punkti odavam variant on trennikaaslane. Sõber, tuttav või pereliige, kellega sul on mõnus niisamagi koos olla. Kahekesi trenni teha on alati lõbusam, kui üksi!

Kui tähtis on inimese elus pidevas liikumises olemine?