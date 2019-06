Miks minna elamusmaratonile? 

Sel aastal on kaks elamusmaratoni juba toimunud – maikuus Alutagusel ning juunikuus Noarootsis, kirjutab ajakiri Sport. Alutaguse oli eriline selle poolest, et seal korraldati elamusmaratoni esmakordselt ning kui muidu minnakse rajale päevavagel, siis Alutagusel anti start alles õhtu eel.

Rada kulges Alutaguse rahvuspargi territooriumi, mille suurimaks osaks on Kurtna järvistu. Just nende järvede vahel elamusmaratonil liiguti– Mustjärv, Rääkjärv ning kindlasti grillpunkt Liivjärve kaldal on ühed nendest elamustest, mis osalejatele aastateks meelde jäävad. Rajal käis enam kui 300 rahvasportlast, kes kokku kogusid 4963 elamuskilomeetrit.