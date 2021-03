TULETAME MEELDE: milline lisavarustus on rattal kohustuslik, milline vaid ilu pärast?  

Kuigi jalgrattaga sõitmiseks ei ole juhiloa olemasolu vajalik, peaks siiski iga jalgrattur liiklusseadust veidi tundma, et mitte liikluses end ja teisi hooletult ohtu seada. Niisamuti nagu autojuht peab veenduma, et ta auto on töökorras ja ohutu, peab ka jalgrattur teadma, kas tema sõidukil on nõuetekohane varustus. "Ei tuled, signaalkell ega ka helkurid ei ole pelgalt iluasjad," selgitab Lembe Marley, Hawaii Expressi Pirita poe juhataja.

Hawaii Expressi esindaja sõnul on rattaga liigeldes lisaks kohustuslikule varustusele veel mitmeid elemente, mis ei ole küll seaduse poolt nõutud, kuid mis sellegipoolest võiksid olla rangelt soovituslikud. “Ratturite turvalisus on meie südameasi. Seadus ei näe ette, et kiivrit peaksid kandma ka üle 16-aastased rattaga liiklejad, kuid kogemus ütleb, et tegelikult on see äärmiselt vajalik. Jalgrattur peab alati arvestama, et liikluses on ta vähem kaitstud osapool, “ sõnab ta.