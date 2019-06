TREENER SELGITAB: miks võiksid algajad treenida väikeses grupis? 

Kindlasti tasuks juba spordiklubi paketti soetades teha esmased kohtumised tugitreeneriga, kes annab alustavale sportlase soovitusi nii liikumiseks kui ka treeninguks. Sellest lähtuvalt on võimalik treenijal valida sobiv personaaltreener, kes vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele koostab nii treening- kui ka toitumisplaani.

Kui teie juurde on võimalik tulla treenima väiksema grupiga, siis kas tähendab see, et võtan sõbrannad kaasa ja saame soodsamalt kamba peale personaaltreeneri?

Täpselt nii. Väikegrupi personaaltreeningu kontseptsioon hõlmab nelja kuni kuue liikmelist gruppi. Väikegruppidesse komplekteerin treenijaid läbi spordiklubi või saadetakse ajaline päring juba kokkupandud grupile, olgu selleks siis sõbrannad või töökollektiiv. Väikegrupi personaaltreening on suurepärane võimalus õppida jõusaalis iseseisvalt treenima.

Esimeses etapis alustatakse kliendiküsimustikust. Treenimine algab sissejuhatava treeningkavaga. Lisaks sellele vaadatakse üle esmane toitumispäevik. Sellest lähtuvalt jätkatakse vastavalt eesmärkidele uue kavaga ja muudatustega toitumises. Treeningule tulles on treenijal kaasas treeningpäevik ja treeningkava. Treener juhendab kõiki grupi treenijaid eraldi (igal treenijal on oma treeningkava), liikudes saalis ringi ja jälgides sooritustehnikat. See tagab piisava iseseisvuse ja julguse saalis üksinda toimetada.

Treeneriga toimuvad tunnid kaks korda nädalas. Vastavalt arengule ja aina kasvavatele teadmistele tutvustan erinevaid jõutreeningusüsteeme ja treeningu erivõtteid, et anda edasi jõutreeningukirge, mida ise treenerina antud ala vastu tunnen. Soovin inimestele näidata, et treenimine jõusaalis on fun. Oluline on sealjuures lisaks esteetilisele poolele terviseaspekt ja õige meeleseisund. Progress tuleb samm-sammult. Teekonda eesmärgini kujundame ise. Lisaks on meil ühised üritused, kus olen korraldanud vahvaid viktoriine, kus kordame üle toitumisteadmisi ja treeningpõhimõtteid. Koostame tiimidega ise treeningkavu. Ja otse loomulikult on meil ka vestlusgrupp, kus toetame üksteist ja jagame õnnestumisi. Paljud väikegrupis treenijad on leidnud uusi sõpru ja inimesi, kellega vabadel päevadel treeningsaali tulla. Treening ja toitumine - see on elustiil.

Mis on alustamise ajaline periood, kui oleks kindlasti vaja kasvõi jõuga jõusaali minna? Millal keha harjub trennidega ja pole ennast enam vaja sundida trenni?

Ma ei määratleks seda protsessi ajaliselt, vaid pigem juhiks tähelepanu treenerile kui mentorile, kelle ülesandeks on huvi tekitamine treeningprotsessi vastu. Pean nentima, et kliendid soovivad juba pärast esimest treeningut tagasi tulla. Tihtipeale öeldakse naerusui, et jõusaal ei olegi mingi hirmus koht, vaid siin on äge.