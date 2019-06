Kas sa tead, kuidas treening su elu paremaks muudab? 

1. Treenimine tõstab tuju. Seda kinnitavad teadlased, kes on oma uuringutes leidnud, et nii jõusaalis rassimine kui jooksmine aitavad vähendada ärevust ja parandada vaimset tervist tervikuna. On ka leitud, et regulaarselt trenni tegevad inimesed on oma eluga rohkem rahul. Muide, inimese tuju paranevat juba pärast viit minutit treenimist.