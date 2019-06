Videod VIDEO | Neli harjutust istuva töö tegijatele Liigume.ee , eile, 22:57 Jaga: M

PantherMedia/Scanpix

Istumine on uus suitsetamine ehk tapab tervist hiilivalt. Et istumise halba mõju kahandada, on mõistlik end aeg-ajalt liigutada. Juuresolevast videost leiad kasulikke soovitusi.