Kas tühja kõhuga tasub jooksma minna? 

Sellele küsimusele vastuse saamiseks jagasid teadlased kaheks: üks rühm moodustati neist, kes pidid enne kardiotrenni einest loobima, teine rühm pid sööma hommikusööki, vahendab Fitness Hers. Mõlemat gruppi uurides leiti, et ilma söömata trenni läinud inimesed põletasid oluliselt rohkem rasva kui hommikusööki söönud grupp.

See kinnitas levinud teadmist, et hommikune aeroobne trenn tühja kõhuga on rasva põletamiseks tõhusaim viis.