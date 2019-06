Kümme toiduainet, mis aitavad kaalust tõhusamalt vabaneda 

Munad sisaldavad palju vitamiine, on proteiinirikkad ja sisaldavad vajalikke rasvu. Munad täidavad hästi kõhtu, kuid ei too ebavajalikke lisakaloreid - lausa vastupidi, peaks aitama kõhurasva hävitada!

Rohelised herned sisaldavad rikkalikult mineraalaineid: kaaliumi, kaltsiumi, fosforit, magneesiumit, rauda, naatriumi ja joodi. Vitamiinidest sisaldavad herned C-, B- ja G-rühma vitamiine. Lisaks on neis karotiini ja asendamatuid aminohappeid.

See C-vitamiini pomm on ka tõeline rasvatapja! Punased ja roosad greibid on head beetakaroteeni pommid ehk haigustega võitlevad vitamiiniallikad. Roosas greibis on lükopeeni, mis kaitseb rakumembraane ja võib aidata ennetada kasvajate kasvu, eriti eesnäärmekasvaja puhul. Muidugi ei maksa seda puuvilja ohjeldamatult süüa.