PALJAJALU KÕNDIMA: Loe, kuidas see tervist parandab 

Ka õhtune kastemärg muru on kasulik. "Külmemal pinnasel on ergutav toime. Ning sooja-külma kontrastravi ehk soojast ruumist külma kasteheina ja tagasi on üks meetod liighigistamise vastu," selgitab Rahu. Samas kastemärg muru on vastunäidustatud põiepõletiku, kõrge vererõhu ja ishiase puhul.