Üks hea harjutus, mis aitab kogu keha treenida 

Venitusharjutusi tasub end tegema harjutada seda enam, et neid saab teha ilma mingisuguste vahenditeta ükskõik, kus sa parasjagu viibid. Vaja on vaid pealehakkamist!

Portaal Prevention on kirja pannud ka viis põhjust, miks venitusharjutusi igapäevaselt teha.

1. Need teevad su energilisemaks. Kui tunned näiteks tööl, et pea ei tööta ning uni kipub peale, venita end - vaid paar minutit harjutusi parandavad vereringet ja teevad su energilisemaks.

2. Need parandavad su tasakaaluvõimet. Teadlsed on teinud katseid, mis kinnitavad, et kui inimene venitab end umbes 30 minutit nädalas, siis on tema tasakaaluvõime parem.

3. Need muudavad treeningu tõhusamaks. Pärast treeningut venitamine on justkui normaalne. Kui venitad end aga enne treeningut, on see tõhusam ja avaldab kehale rohkem mõju.

4. Need vähendavad vigastusteohtu. Kui venitad enne treeninguid, on keha soe ja sedaviisi ka painduvam - nii väheneb vigastusteoht.