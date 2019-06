Miks ei tasu vihasena trenni teha? 

Hiljaaegu avaldati ajakirjas Circulation uuring, mis väidab, et vihasena trenni minnes mõjub see hästi vaimule, kuid kehale võib liiga teha.

Yahoo Health vahendab uuringutulemusi, mille käigus küsitleti 12 461 infarkti saanud inimest. Ilmnes, et üks seitsmest oli tund enne infarkti saamist bihane või endast väljas või koges füüsilist pingutust. Infarkt saadi kolm korda suurema tõenäosusega, kui füüsiline aktiivsus ja viha esinesid tunni aja sees üheskoos.

Teadlaste hinnangul tuleks neist uuringutulemustest lähtuvalt asjasse tõsiselt suhtuda ning püüda vihasena trenni mitte minna või treenida väiksemate koormustega. Nimelt tõstavad vererõhku ja südamelöögisagedust nii füüsiline pingutus kui tugev emotsioon, kui need esinevad koos, on koormus vereringele eriti suur. Ning kui arterid on ummistunud, võib kõige selle koosmõjul tekkida infarkti põhjustav tromb.