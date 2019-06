Üheksa asja, mida peaksid eakad sportimisel silmas pidama 

Koormuse järgselt on alati vajalik korralik puhkus, et organism jõuaks taastuda. Seepärast on seeniorspordis kindlasti vajalik alustada harjutamisega üle päeva, et organism vahepeal taastuks küllaldaselt. Lisaks on soovitav kasutada erinevaid taastumisprotseduure – saun, massaaž, veeprotseduurid jm.