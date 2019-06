SUUR GALERII | Üle Eesti kogunenud liikumisõpetajad jagasid üksteisele kogemusi 

„Kui pead lugu endast ja oma kehast, oskavad teised pidada lugu ka sinust. Minul on kehalise kasvatuse ja liikumisõpetajate suhtes suur lugupidamine, sest tajun juba praegu oma kaheaastast last vaadates, kui suurt rolli mängib lapse kasvatuses just inimene, mitte inventar ja võimalused,” ütles Raja.

„Selle kinnituseks on tõik, et kõik 72 osavõtja kohta täitusid seekord vaid kolme tunniga. Välja töötatud formaat, kus tunnustatud lektorite kõrval jagavad õpetajad üksteisele endi välja mõeldud harjutusi ja mänge, on osutunud tõhusaks täiendkoolituse meetodiks. Olen veendunud, et tänu LIISU koolitustele on liikumis- ja kehalise kasvatuse tunnid lasteaedades ja koolides huvitavamad, kaasavamad ning tulemuslikumad,“ ütles Lusmägi.