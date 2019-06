SIDRUNIDIEET aitab kiirelt vormi ja aitab hea välja näha 

Segu valmistamiseks pane vesi kaussi ja pane see pliidile. Soojenda vett 60 kraadini, vesi ei tohiks minna üleliia kuumaks või keema. Siis pane kõik vajalikud koostisosad vette, sega kaks minutit ja eemalda anum pliidilt. Kui segu on jahtunud, pane see külmkappi mõneks tunniks seisma. Hiljem sega veel kõik korralikult läbi ning imejook ongi valmis.