Kristjan Ilves kutsub: tule olümpiapäevale lendamist proovima! 

Kristjan Ilves ja tema treenerist isa Andrus Ilves toovad Tartusse kohale väikese hüppemäe, mida Kristjan on isegi omal nahal proovinud. “Täiskasvanuna on see juba veidi keerulisem, aga lastel on seal kindlasti äge oma oskusi proovida. Kuna teistsugust taolist hüppemäge Eestis pole, tasub kindlasti Tartusse tulla ja omal nahal see ära katsetada,” ütles Kristjan Ilves.