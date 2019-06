Viis põhjust, miks täna õue liikuma minna 

* Sul tekib rohkem ideid ja keskendumisvõime paraneb. Erinevad uuringud kinnitavad, et õues liikumine aitab parandada ajutegevust.

Stanfordi ülikooli teadlased kinnitavad, et õues aega veetvatel inimestel tekib rohkem uusi ideid. Utah ja Kansase ülikooli psühholoogide hinnangul on ränduritel loovus poole võrra parem, kui nad viibisid neli eelnevat päeva ilma elektrooniliste seadmeteta looduses. Õues matkates saab inimene nende sõnul vähendada kahju, mida tekitab endale päevast-päeva arvuti taga istudes.

Ka on teadlased veendunud, et õues veedetud aeg parandab keskendumisvõimet, seda ka näiteks hüperaktiivsust põdevatel lastel.

* Su tuju läheb paremaks. Talvine igikestev pimedus viib paljudelt inimestelt tuju, talvemasendusest on kuulnud ju igaüks. Kiireim ja efektiivseim viis selle leevendamiseks on veeta aega õues, ka siis, kui ilm on külm või pilves.

* Su organism omastab rohkem D-vitamiini. See vitamiin aitab ennetada südame-veresoonkonna haiguseid, parandada osteoporoosi või vähki põdevate inimeste seisundit. Kuigi D-vitamiini on võimalik omastada ka toidust, näiteks lõhest või juustust, saab inimene 80-90 % D-vitamiinist siiski päikeselt.

* Su treeningud muutuvad efektiivsemaks. Õues treenimiseks on külma või vihmase ilmaga raske motivatsiooni leida. Teadlased on aga veendunud, et õues jooksmine muudab treeningu efektiivsemaks, samuti kulutab inimene väljas jalgrattaga sõites rohkem kaloreid kui trenažööril vändates.