Eestlased tõid fitnessivõistluselt nädalavahetusel koju viis medalit 

Jana Tederi sõnul tal lootused võistlusele sõites väga kõrged ei olnud: võistlejate rivis oli palju nimekaid, sel hooajal juba mitmeid Elite Pro kaarte võitnud sportlaseid. Jana tõdeb, et hetkel pole võistluse tulemus talle veel päris kohale jõudnud, kuid tal on ülihea meel, et Eesti fitnessi koondisel õnnestus nii mainekal võistlusel saavutada nii suurepärased tulemused.