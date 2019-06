Mitme kilomeetri tagant tuleks jooksujalatseid vahetada? 

Business Insider vahendab jooksutreeneri John Henwoodi sõnu, kes väidab, et ühe spordijalatsiga saab joosta ca 400-600km, peale mida peaksime ostma uued jalanõud. Teisalt toob treener välja, et jalanõude eluiga saame ise muuta selle läbi, kui mugavalt me end nendega trenni ajal tunneme.