Ohhoo! Jõutreening aitab vaimset tervist hoida 

Iirimaa Limericki ülikooli teadlased väidavad pärast 33 kliinilise uuringu läbitöötamist, et jõutreeningust võib olla kasu depressioonisümptomite vähendamisel, vahendab Time. 33 uuringus vaadeldi ligi 2000 inimese tervisenäitajaid.

Treeningu mõju depressioonile seletatakse sellega, et treening suurendab kehas verevoolu ning sealhulgas paraneb ka verevool ajju. Selle tulemusel võivad ajus toimuda ka positiivsed keemilised muutused. Sestap väidavad teadlased, et jõutreening koos depressiooniraviga on vaimse tervise parandamiseks igati paslik.