OHUTUS ENNEKÕIKE: mida silmas pidada batuudil lustides? 

PantherMedia/Scanpix

Suvehooajal on pea igasse teise majahoovi püstitatud batuut. Kõik väikeste laste vanemad on kuulnud oma võsukese suust veenmist, et batuuti on väga vaja ja kindlat veendumust, et kõigil sõpradel see juba on. Mida peaks batuudil hüppamisest ja sellega seotud ohutusreeglitest kindlasti teadma, räägib Hansaposti veebikaubamaja tootejuht Kadri Paide. Batuudid ei jäta kedagi külmaks – ühe jaoks on tegu fantastilise mängukaaslasega, teise jaoks tõhusa treeningvahendiga, kolmanda jaoks ohtude allikaga. Kõigil on õigus. Laste ja noorukite jaoks on batuut suurepärane nutiseadme aseaine, mis sunnib liigutama ja trenni tegema ilma, et seda pingutust nõudva tegevusena teadvustataks. Batuudil hüppamine on ju lõbus ning trikid nutikust nõudvad, seega on see suvine magnet tõepoolest võluvõtmeks vanematele, kelle laste ninad hakkavad juba ekraani külge kinni kleepuma. Hüppamine on kasulik ka täiskasvanutele, sest