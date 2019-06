Miks süda kuuma ilmaga sagedamini klopib? 

Vastab professor Margus Viigimaa, Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloogiakeskuse teadusjuht: "Kuuma ilmaga kipuvad tõesti kroonilised haigused, näiteks hüpertoonia või südame rütmihäired, ägenema. Seda eriti neil, kelle treenitus on viletsam. Seda seetõttu, et kuumus on organismile tähendav koormus. Organism annab siis end jahutades rohkem soojust ära ja süda töötab topeltkoormusel.