Miks joostes küljes pistab? 

Selle üle, miks küljes pistab, on erinevaid teooriaid. Suurem osa neist puudutab diafragmat ehk vahelihast, mis mängib hingamisel olulist rolli. Õigupoolest tekib pistmistunne siis, kui vereringe on kehv ja vahelihasele ei pääse piisavalt hapnikku juurde. See tekitab krampe.