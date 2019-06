Kuumaga tarbi trennis piisavalt vett! 

PantherMedia/Scanpix

Kuigi kuumade ilmadega soovitatakse spordiga natuke tagasihoidlikumalt tegeleda, et enesele mitte liiga teha, siis kõik seda ei suuda. Ikka leidub neidki, kes lemmikharrastusest loobuda ei taha. Oluline, et keha vedelikupuuduse all ei kannataks.