TASUB TEADA: mida kuuma ilmaga treenides silmas pidada? 

Kuidas kuuma ilmaga trenni teha ning kui suures mahus?

Kuuma taluvus on igaühel erinev. Mõni peab treeningud kuuma ilmaga katkestama, teisele piisab treeningkorra viimisest varasematele tundidele.

Millistel kellaaegadel, milliseid kellaaegu vältida?

Eelistatud on hommikupoolsed kellaajad, kui päike ei ole veel väga kõrgel. Nimelt on hommikul õhus hapniku rohkem ning nii on lihtsam kuumust paremini taluda. Mida lõuna poole aeg, seda ohtlikum on tervisele treeningut läbi viia päikese käes.

Milliseid keha antavaid väsimuse signaale jälgida, kuidas neisse suhtuda ja mida nende järgselt esmaselt kohe teha?

Esmased tunnused on alati jõuetuse teke ning tihtilugu ignoreeritakse neid signaale. Arvatakse, et jõuetus tuleneb treeningu koormusest. Kui sellised esmased ilmingud treeningul ilmnevad, tuleks tegelikult treening pooleli jätta, sest lõpuni vägisi tehtaval treeningul ei ole kindlasti seda positiivset efekti, mida isegi pooleli jäetud treeningul on. Kurnatusest välja tulek võtab oluliselt aega ning selle arvelt kannatavad ka järgmised treeningud. Kui aga hakkab tekkima pearinglus, siis esmalt tuleks kiiresti leida varjulisem koht ning anda aega taastumiseks. Hea oleks kui saaks kellegi endale järgi kutsuda, sest enda jõul edasi liikumine võib osutuda tervist kahjustavaks. Hea märksõna on siin mõte „ma suudan küll“. Kui juba selline mõte peast läbi käib, tuleks kindlasti leida varjuline koht ning pöörduda kellegi poole abi saamiseks! See ei ole koht eneseületamiseks!

Kas rohke joomine aitab kuumusega sportimist paremini taluda, milliseid jooke juua- paljast vett, või midagi muud on kuumaga treenides parem?

Kuumusega me kaotame eelkõige vedeliku. Seega parim taastaja on vesi. Inimese organism omandab tunnis 600-800ml vedeliku, kuuma ilmaga võime kaotada tunnis kuni 3-4 liitrit vedelikku. Seega pidev vedeliku tarbimine on siin asjakohane, kuid kuna omastatavus paneb piirid, siis üle 1 liitri vedelikku ei ole vaja tunnis sisse juua. Inimene lihtsalt väljutab selle ning kasu sellest pole. Rohkem sellekohast infot leiab siit.

Kui oluline on kasutada sportides päiksekaitsekreemi, kuivõrd taluvad päikesekaitsekreemid higistamist, on neid sportimiseks lausa teistsuguseid?

Päikesekreemi eesmärk on vältida nahapõletus efekti. Sportimisel on päikesekreemi kasutamine oluline, kui tegevus toimub laus päikese käes. Nimelt meie nahk on oluliselt hellem sportimisel ajal kuna ainevahetus on intensiivsem ning naha poorid on avatumad. Lisaks sportliku tegevuse käigus me ei oska hinnata, kui intensiivne on päikese mõju meie nahale. Seepärast on igati asjakohane kasutada päikesekaitsekreemi. Hakkama saab tavapäraste kaitsekreemidega.