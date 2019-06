Kuidas end vähese vaevaga vormi saada? Siit leiad kasulikud nipid! 

Näiteks lugu Inglismaalt, kus Harvardi ülikooli teadlased ütlesid ühele hotellikoristajate rühmale, et nende töö on ühtlasi trenni eest, teisele seda ei öeldud. Tulemuseks oli see, et nelja nädalaga võtsid esimese rühma liikmed kaalus kilo alla ja nende vererõhk langes 10 pügalat. See on ilmselge kinnitus, et tervisliku seisu parandamine ei tähenda vaid saalis või jooksurajal rassimist! Igal juhul on Daily Mirror reastanud mõned kavalad füüsilised ja vaimsed nipid, mille abil saavutad saledama ja tervema keha.