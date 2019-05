Tohoh! Veerand inimestest valetab end sportlikumaks 

2000 briti hulgas läbi viidud küsitlus näitas, et tervelt 26% inimestest valetab oma treeningkoormuse kohta. Keskmiselt valetatakse treeningu kohta kolm korda kuus, vahendab Telegraph.

Luiskama paneb inimesi sotsiaalmeedias levinud trend teavitada sõpru oma treeningutest. See paneb aga need, kes vähem treenivad või seda üldse ei tee, tundma, et nad peavad teesklema. Ja nii luisataksegi end tublimateks tegelikkusest.