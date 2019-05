Jalgrattal treeni targalt 

Profisportlast eristab harrastajast ka see, et nende jaoks on rattasõit töö ehk neil on rohkem aega sellega tegeleda. „Kui tavainimene teeb päeval tööd – enamasti istuvat – siis ta ei saa lubada endale õhtul tugevat ning pikka treeningut, sest tööpäevast tekkinud väsimus on juba oma osa nõudnud. Liigne treening peale tööd võib olla koormav ja kurnata organismi ehk treeningefekt jääb olemata.“ Kõige parem aeg treeninguteks on Kerdi sõnul hommikul, kui inimene on värske ja puhanud. Treeningefektiivsus on seda parem, mida rohkem on inimene eelnevast tööst (ka vaimsest) ja tegevusest taastunud ning suudab ennast treeningule häälestada.