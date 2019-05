Lastearstid kutsuvad heategevuslikule hommikujooksule 

Hommikujooksule on oodatud kõik väikesed ja suured, kes peavad lugu tervislikust eluviisist. Üritusel osalemise heategevuslik panus algab 5 eurost pere kohta ning selle saab tasuda kohapeal Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi telgis. Jooksule saab eelegistreerida nii Eesti Lastearstide Seltsi kodulehel kui ka kohapeal. Rada saab läbida nii joostes kui ka jalutades ning valida saab 2 või 4,5 km distantside vahel. Seega on üritus jõukohane kõigile.

Eesti lastearstide sõnul on laste haiguste taga järjest enam elustiilist tulenevad põhjused. Ürituse eesmärk on tuua tähelepanu laste tervisekäitumisele ning aidata kaasa lastele ja lapsevanematele mõeldud professionaalse tervisekäitumise infomaterjalide väljatöötamisele ekspertide poolt koostöös TÜ Kliinikumi Lastefondiga.

Lastefondi tegevjuht Kadri Orgil on südamest hea meel, et Eesti Lastearstide Seltsi kongress toimub seekord Tartus ning et ürituse raames toimub heategevusjooks, kus arstid ühinevad koos linnarahvaga jooksurajale, et levitada sõnumit lapse tervise hoidmise olulisusest. “Eriti vahva on, et heategevusjooks leiab aset rahvusvahelise lastekaitsepäeva hommikul. Kutsume kõiki peresid tähistama seda päeva aktiivse hommikupoolikuga,” lisab ta.