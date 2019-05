Viis põhjust, miks kaal ei lange vaatamata trennis rassimisele 

• Sa arvad, et trenni tehes võid palju süüa. On üsna levinud, et trenni tegijas kipuvad palju sööma. Nad on veendunud, et kulutavad trennis kõik sisse söödud kalorid, kirjutab Huffington Post. See on aga puhas vale! Selle asemel tuleks välja arvutada, kui palju kaloreid liikudes kulub ning süüa siis sellele vastavalt.