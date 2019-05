RATTARALLIKS VALMIS: kuidas treenida nädal enne rattarallit? 

Nädal enne rattarallit soovitame proovida ka kilometraažilt võistlusdistantsi lähistele jäävat sõitu. Ehk siis 124 km distantsile tulijatele 100–110 km ning 56 km distantsil startijatele 50–60 km. Nimetatud soovitused annavad võistluspäevaks julgema ja parema enesetunde ning selge see, et enesekindlus aitab paremate emotsioonide saamisele kaasa.

Sõidukiirusest. Alustada tuleb rahuliku sõiduga. Pulss peaks jääma aeroobsesse tsooni (125–145 lööki minutis on OK) ehk et rattur võiks saada kõrvalsõitjaga kenasti rääkida. Kindlasti soovitame alguses sõita jõu poolest suure varuga. Esimesed 2–3 nädalat ei ole eesmärk vürtsitada trenne spurtidega, vaid koguda baaskilometraaži ja hakata end ratta peal hästi tundma. Kui juba 300–400 km on sõidetud, siis võib nt tõusudel pulssi kõrgemaks ajada ja proovida näiteks intervalltreeningut: intensiivselt-rahulikult-intensiivselt-rahulikult.