ÄRA KOORMA SÜDANT: asenda sool vürtside, maitsetaimede ja tsitruselistega 

PantherMedia/Scanpix

Üldjuhul teatakse, et südame tervise huvides võiks palju liikuda ja tasakaalustatult süüa, aga asjaolu, et tavaline söögisool koormab südant ja kergitab vererõhku, tuleb paljudele siiski üllatusena. Toitumisnõustaja Katrin Pärt toob välja peamised soolaga seotud ohukohad ning pakub sellele maitseainele alternatiive.Lisaks kodus söögi valmistamisel kasutatavale soolale, saame seda ka ainetest, millest toitu valmistame. Samuti leidub ohtralt soola nii poodide valmistoidulettidel kui kiirtoidus. Näiteks poolfabrikaadid, mis kodus vaid üles soojendatakse, on reeglina väga soolarohked. Soola leidub päris palju ka singis, vorstis, juustus ning isegi mustas leivas. Niimoodi märkamatult soola tarbides sünnibki statistika, mille kohaselt sööb eestlane soola kaks kuni kolm korda rohkem, kui südamele hea oleks. Soola tervislik päevalimiit võiks jääda 5 grammi piiresse, aga võrdluseks võib tuua, et 100-grammine õl