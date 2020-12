PIDEVALT VÄSINUD? Neli toitu, mis annavad energiat

1. Kõrvits sisaldab ohtralt A-, E-, C- ja B- rühma vitamiine, rauda ja magneesiumi, kirjutab Iltalehti. Magneesiumipuudust seostatakse näiteks depressiooniga. Kõrvitsas sisalduv trüptofaan soodustab õnnehormooni serotoniini tootmist. Trüptofaan leevendab meeleoluhäireid ja masendust. Serotoniin aitab rahustada meeli. Kõrvitsasöömine parandab mälu ja vaimset võimekust. Kasulikud on ka kõrvitsaseemned, mis sisaldavad tsinki, mida on vaja, et mälu oleks korras.

2. Kurkum on üks maitseainesegu karri koostisosa. Kurkum on rahvameditsiinis väga hinnatud - see tugevdab imuunsüsteemi ja arvatakse, et ennetab tõhusalt ka Alzheimeri tõbe. Kurkum sisaldab antioksüdante, millel on põletikuvastane toime. Aga organismis peituvad põletikud on üks põhjusi, miks tekib masendus. Kurkumi peetakse nii heaks masenduse leevendajaks, et seda on võrreldud isegi kuulsa depressiooniravimi Prozaciga.