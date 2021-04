Kes ei tohiks pärast trenni toiduga tagasi hoida? 

Kui see küsimus tekib, tuleb selgeks mõelda mitu asja, kirjutab Hello Healthy. Esmalt oma kaalueesmärgid ehk kas on soov kaalu langetada või hoopis juurde võtta. Teisalt peab arvestama nii treeningu sagedust, intensiivsust, kestust kui üldist näljatunnet.