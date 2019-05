RATTARALLIKS VALMIS: Millist varustust on vaja? 

VARUSTUS

Kui ratas on olemas: Kevadel ratast talvekorterist välja ajades soovitame lasta spetsialistil ratas üle vaadata (kui just lugeja ise spetsialist ei ole) ning teha esmane talvejärgne hooldus (õlitada, puhastada, vaadata üle käigud ja pidurid).

Kui läheb rattaostuks: Kindlasti on ratast valides oluline, et ratas sobiks sinu keha parameetritega – et ei oleks liiga väike ega liiga suur. Sadula ja leistangi kergitamise või langetamisega saab mingil määral ratast sobivamaks sättida, aga kuskil on siiski piirid ees ja lõppkokkuvõttes on ikkagi mugavam ja parem, kui ratas on sinu kasvule vastavas suuruses.

Rattakingad. Soovitame harjutada ennast sõitma klipp-pedaalide ja rattakingadega. Ehk et jalad peaksid olema korralikult pedaalide küljes. See teeb sõidu mugavamaks ja energiasäästlikumaks. Alguses võib küll olla ebamugav, sest et jalad on jäigalt pedaalide küljes kinni, aga tegelikult harjub sellega kiiresti ära ning kokkuvõttes suureneb turvalisus ja kindlus ratta seljas.

Riietus. Meie ilmad on heitlikud ja rattaralliks valmistumine jääb enamasti kevadperioodile, mil on nii 25-kraadiseid leitsakuid kui ka viie soojakraadiga ilmasid. Kellel ei ole jahedama ilma tarbeks spetsiaalseid rattasõiduriideid, on võimalik vabalt hakkama saada ka suusariietega. Aga kindlasti soovitame soetada endale rattariided, sest sõidumugavus nendega on ikka selgelt parem. Seda põhjusel, et sõiduasendid suuskadel ja rattal on väga erinevad ning sellest tulenevalt on riiete tunnetamine või kehal kiskumine teistsugune. Soovitame soetada lühikese rattadressi (püksid + särk), natuke soojemad pikad püksid ja tuulekindla rattasõidujaki.

Kiiver on rattasõidu lahutamatu osa. Mõistetavatel põhjustel ei tule isegi kõne alla istuda sadulasse ilma kiivrita.