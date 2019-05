GALERII | 12 000 last jooksis ratastoolikasutajate mängupargi laiendamise toetuseks 

Osalejaid tervitas president Kersti Kaljulaid, kes meenutas, et eelmiste aastate Teatejooksud on toetanud Haapsallu mängupargi ehitamist, kus ratastoolis lapsed saavad täna trenni teha. Sel aastal kavandatakse sinna parki mitut uut atraktsiooni, sealhulgas ronimislinnakut ja eri kõrgustega liivakaste, mis võimaldavad liikumisvõime kaotanud lastel mängida õues koos teiste lastega.

„Igaüks teist jookseb täna paarsada meetrid, kõigi peale kokku tuleb sellest aga rohkem kui kaks tuhat kilomeetrit. See on umbes sama palju kui joosta siit Pariisi või Londonisse või Veneetsiasse. Heategevusega on samamoodi - kui igaüks teeb väikese heateo, siis sünnib sellest kokku midagi väga suurt,“ ütles president Kersti Kaljulaid täna Teatejooksus osalenud lastele.