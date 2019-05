Kas sa tead, milline mõnus tegevus, mõjub kehale samamoodi nagu treening? 

Teadlased kirjeldavad olukorda nii, et treeningu järgselt tõuseb kehas kerge põletikutase ning kehas tõuseb ka põletikuvastase kemikaali, interleukiini tase. Selle vabanemisel hakkab keha omakorda tootma põletikuvastaseid hormoone. See, et põletikule järgneb kehas põletikuvastane tegevus, on kehas loomulik protsess. Kui see ei tööta, tekib krooniline põletik ning see põhjustab omakorda muuhulgas ka ülekaalulust ja diabeeti.