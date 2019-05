PEREARST ANNAB NÕU: 11 soovitust, kuidas tervislikele eluviisidele truuks jääda? 

Ära otsi vabandusi Iga päev on erinev. Mis motiveeris sind eile, ei pruugi seda teha täna. Leia miski, mis paneb sind ennast liigutama. Enne kui jätad trenni vahele, mõtle, et tunned end pärast treeningu lõpetamist hästi ja see annab kogu ülejäänud päevaks energiat; samuti seda, et õhtune restoraniskäik nõuab kalorite tasakaalus hoidmist.

Kõigel on tagajärjed Kui lapsed ei tee kodutööd, on sellel tagajärjed. Sama on ka treeningutega – kui sa ei treeni, on kaalutõus silmaga näha ning peagi võivad endast tunda anda ka tervisehädad. Pea meeles, et esimesena teed liiga just oma südame tervisele.