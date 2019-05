Kuidas rahvaspordivõistlusteks tervisesäästlikult valmistuda? 

Mõistlik oleks ka oma toidulauda rikastada neid mineraalaineid sisaldavate roogadega. Parimad magneesiumiallikad on Kerli Valge sõnul pähklid, seemned, kama, leib, spinat, kaunviljad, tatar, täisteratooted, sea-, veise- ja kanaliha, banaan, brokoli. Kaaliumi leidub apteekri kinnitusel aga kuivatatud virsikutes, koorega keedetud kartulis, spinatis, kuivatatud ploomides, hernestes, lillkapsas, tomatis, apelsinis, porgandis, kapsas, rõikas, banaanis, rosinates, aprikoosides, teraviljasaadustes, pähklites, õunas, selleris ja päevalilleseemnetes.

Kerli Valge soovitab aktiivsetel sportijatel aeg-ajalt teha ka vita­miinikuur selliste vitamiinidega, kus on sees sportlikule inimesele vajaminevad ained.

Joo piisavalt, toitu tervislikult

Apteeker märgib, et kindlasti on sporti tehes oluline piisavalt vedelikku tarbida, seda eriti pikkadel treeningutel ja võistlustel. "Organismi vedelikutase peab püsima tasakaalus," märgib ta. Kui treeningu ajal tekib tugev janutunne, võib juba hilja olla. "Spordi- või vitamiinijooki tuleks tarbida vähemalt 150 ml iga 20 minuti tagant, nii jõuab vedelik imenduda ja töövõime säilib kauem," õpetab Kerli Valge. Seejuures ei tohiks jook olla külm ega kuum, vaid kehatemperatuuril, kuna siis imendub see kõige kiiremini.

Ning ka toitumine pole vähetähtis. Seejuures pole Kerli Valge sõnul oluline üksnes see, mida süüa ja juua maratonipäeval või pikemal treeningul rajal. "Väga paljud suurendavad enne maratoni või pikemaid treeninguid oma menüüs järsult süsivesikute osa. See on õige, aga veelgi õigem oleks aasta läbi tervislikult ja mitmekülgselt toituda, sest siis ei pea viimasel nädalal oma menüüd muutma," ütleb ta.

Väldi vigastusi

Kerli Valge nendib, et sportimisel on traumad kerged tulema. Seepärast soovitab ta enne pikemat trenni või maratoni kasutada soojendavaid spordikreeme. Need kiirendavad lihastes vereringet ja teevad need kiiremini soojaks.