Kas enne rahvaspordiüritusel osalemist peaks arstiga konsulteerima? 

Algatuseks olgu siiski märgitud, et hiljutise uuringu kohaselt on see, et keskealisel tervissportlasel keset rahvaspordiüritust süda seiskub, väga haruldane. Tegelikult vaid umbes 5% kõigist südame seiskumistest toimub füüsilise koormusega seonduvalt, vahendab Shape. Ning lisaks kõigele, kui see peaks siiski juhtuma, on võimalus südamefunktsioonide taastumiseks kaks korda tõenäolisem kui neil, kelle süda on seiskunud spordiga mitteseonduvalt.