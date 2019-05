Kolm pisikest asja, mis aitavad tööpäeva tervislikku nooti lisada 

1. Söö korralik hommikusöök. Teadlased on kindlaks teinud, et need, kes söövad kõik toidukorrad ära enne kella kahte päeval, esineb vähem näljatunnet ja nad põletavad rohkem rasva võrreldes nendega, kes õgivad ka õhtuti. Seejuures oleks mõistlik ka jälgida, et söögikorrad oleksid iga päev enam-vähem samal ajal. Korralik õhtusöök igal õhtul annab märku, et keha ei oota ees pikem nälgimine ning see hoiab samuti õgimast.