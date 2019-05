Kümme soovitust maastikujooksuks 

Kui oled seni treeninud linnatänavatel võib maastikul jooksmine tunduda väsitav. Jalgealune pind on ebatasane, head tõuget on raskem saada, aeg-ajalt vajub jalg pehmesse pinnasesse. Maastikul joostes on jalalihaste töö erinev. Need kohad, mis pole varem samasugust koormust saanud, väsivadki kergemini. Ent – ülekoormusvigastuste oht väheneb, kuna samm varieerub maastikul rohkem ning pehme pinnas ei põruta sama palju, kui asfalt.