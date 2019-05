Bikiinifitnessi kolmekordne Eesti meister Reet Reimets: tervis on elu, bikiinifitness on võlu 

Bikiinifitnessi puhul on tähtis proportsioon, selle eesmärgi nimel tuleb treeningkava kokku panna. Spetsialiseeruda just erialasele treeningule, lihaste arendamisele , mitte pidevale rasvapõletamisele. Rõhutades treeningutel tuharat, selga, õlga ning teisi kehaosi pisut vähem. Igal harjutusel on eesmärk keha kujundamiseks. Peab jälgima proportsioonide arengut, et keha areneks võrdselt.

Tervis on elu, bikiinifitness on võlu! Kui tundub, et olukord käib üle jõu, ei tasu piire ületada. Range dieedi pidamine mõjutab nii füüsilist kui ka vaimset tervist. Hea treener on abiline, kes juba eelnevalt õpetab vältima füüsilisi ohtusid ja aitab dieediga toime tulla. Tuleb ennast hoida, teadlikult ette valmistades on võimalik ohtusid vältida.

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit seisab jõuliselt puhta spordi eest, milline on teie seisukoht puhta spordi teemal?

Kui on kokku lepitud reeglid, tuleks reeglitest kinni pidada. Olen ausa mängu põhimõttega.

Kui mäng käib võidu peale, on erinevaid inimesi, väärtusi, arusaamu ja igaüks valib oma tee. Tippspordis on elu keeruline, keda usaldada, keda mitte. Sportlane pole tavaliselt üksi, spordiga on seotud hulk inimesi ja organisatsioone, keda peaks saama usaldada ja kes sooviksid puhast sporti teha.

Kulturismis on olemas erinevad liigad, reeglid dopingu ja dopingukontrolli kohta on paigas. Mina võistlen IFBB Elite Pro liigas , kus doping ei ole lubatud. Valik tuli teadlikult. Olen läbinud mitmeid dopingukontrolle, vastused on olnud alati negatiivsete tulemustega.