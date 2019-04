ULATA ABIKÄSI: noor kergejõustiklane vajab hädasti treeningvarustust 

Eestis on keskeltläbi 1600 nelja ja enama lapsega lasterikast peret. Nendes peredes on sirgumas 7500 last. Lasterikka pere igapäevaelu võtmesõnaks on jagamine: jagatakse omavahel ruumi, aega, tööd, meelelahutust, rõõmu, muret, vastutust, armastust. Ning vahel ka spordivahendeid.

Siinkohal tõttab appi aprillis töökohaspordi kuul toimuv #DharmaChallenge, mis kutsub üles ettevõtete ja organisatsioonide töötajaid ühise eesmärgi nimel liikuma ning sellega andma oma panuse suurperede spordilembeliste laste toetuseks. Üheks kandidaadiks on Tartumaal elav perekond Hermits, kus pere neli tütart on kõik suured spordisõbrad. Toetust vajab aga 11-aastane Kairiin, kes tegeleb kergejõustikuga.

Kairiin Erakogu

“Treener vaatas ta siiski treeningul üle ning kuna ta oli kiire tüdruk, lubati temalgi Tartus hakata käima,” räägib Kairiini ema Kairi. “Esimene trenn oli küll päris raske, aga iga harjutuskorraga tundis ta, kuidas ta saab tugevamaks ja kiiremaks. Sport meeldib talle väga. Treener on ka väga meeldiv ja tore inimene!”

Tänaseks on Kairiin võitnud mitmetel maakondlikel võistlustel esikohti, noorsportlaste kasvulavaks peetava TV 10 olümpiastarti Tartumaa võistlustel sai ta teise koha nii 60m jooksus, tõkkejooksus, kõrgushüppes kui kaugushüppes. Ees ootab veel üleriigiline finaalvõistlus.

Ent tublideks tulemusteks on vaja ka häid spordivahendeid. Hetkel jookseb Kairiin treener Viru poolt ostetud naelikutega ning on kasutanud ka kooli treeningvahendeid. Dharma projekti abil saaks Kairiin endale isiklikud jooksunaelikuid ning kaugushüppejalatsid. “Naelikud on vajalikud, sest nendega saab paremaid aegu ja tulemusi. Rajad on erinevad ja tossudega võib libiseda,” selgitab ema Kairi.