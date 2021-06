Suveks kõhulihased vormi? Võta ennast käsile ja alusta toenglamanguga

Tuleb arvestada, et vaid ühe kuuga planking õllekõhtu six-pack-iks muuta ei suuda. Selleks on vaja vähendada kogu keha rasvaprotsenti, mis võib aega võtta mitmeid kuid. Siiski, kui olukord pole väga hull, võib järjepidev planking ka kuuga väliseid muutuseid luua. Plank-harjutus on kasulik ka seetõttu, et selle abil treenid mitte ainult kõhulihaseid, vaid peaaegu tervet keha.