Trennivead, mis vähendavad treeningust saadavat kasu 

Käte kiigutamine. Iga jõuharjutus koosneb kahest osast: lihaskokkutõmbest ja sirutusest. Kui kipud kätt näiteks biitsepsiharjutuse ajal kiigutama, ei suuda sa sirutusfaasi kontrollida ning see suurendab vigastuste riski ja vähendab ka harjutusest saadavat kasu. Proovi lugeda kokkutõmbefaasis kaheni ja sirutusfaasis viieni.

Käte toetamine kardiotreeningu ajal. Kui toetad jooksulindil treenides oma käsi, vähendad sa sellega oluliselt kuluvate kalorite hulka. Lisaks võid sa end hoopis kiiremini ära väsitada, kui püüad kätega osa jalgade tööst ära teha, sest käed ei ole nii tugevad. Kui sulle tundub, et jooksulindil on sul ilma käepidemest kinni hoidmata raske õiget asendit hoida, vähenda kallet või aeglusta tempot.

Vead venitamisel. Kui venitad lihaseid vaid mõne sekundi jagu, ei suurenda see sinu painduvust ning võib kaasa tuua vigastused. Õige on venitada ühes asendus 20 kuni 30 sekundit liikumatult püsides.

Sageli tehakse viga ka reie tagalihase venitamisel – kui lased oma selja kumeraks, et ulatuda paremini välja sirutatud jalani, venitad selle võrra reie tagalihast hoopis vähem. Samuti asetab see su selja survesse.

Sa seisad treeningmasinate järjekorras. Kui ootad, kuniks teised mõne masinaga treenimise lõpetavad, kaotad väärtuslikku trenniaega. Täida see aeg harjutustega, mida saad teha ilma masinateta, näiteks keretõstetega ja kätekõverdustega. Ka võid sa sel ajal hüpata hüppenööriga või teha põlvetõsteid. See on parem, kui veeta viis minutit harjutuste vahel niisama oodates.