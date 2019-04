Pulss kisub kõrgeks? Vaata, milliseid tervisehädasid võib see tähendada 

Kui süda lööb rohkem kui sada korda minutis, võib olla tegu tahhükardiaga. Ajutine on see juhul, kui inimest kimbutab ärevus või stress, väsimus, kofeiini või alkoholi tarbimine, äge viirushaigus, intensiivne füüsiline koormus ja suitsetamine. Aga mõningate ravimite tarbimisega ning ka narkootikumide tarbimisega võib see kaasneda. Püsiv tahhükardia võib inimest kimbutada, kui tal on aneemia, südamehaigused ja kilpnäärmetõved.