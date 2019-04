Kolm lihtsat asja, mis aitavad trenni tehes rohkem kaloreid põletada 

Ärka koos päikesega. Treeningu seadmine varajaseks hommikutunniks ajab sind esialgu küll äratuskellaga tülli, kuid teadmine, et hommikune treening põletab rohkem kaloreid, võiks sind motiveerida voodist välja tulema. Uuringute järgi on ennelõunal treenivad inimesed ka tublimad töötajad. Selle põhjus võib olla, et hommikune treening annab positiivse laengu ja rohkem energiat.Samas ei ole neil vaja õhtul pärast tööpäeva trenni kiirustada, nad saavad rahulikult kõik lõpuni teha. Hommikune treeningharjumus aitab kaasa ka järepidevusele, sest enam ei saa end välja vabandada, põhjusega, et tööl läks kaua, sestap täna trenni ei jõua. See aitab kindlasti kaalulangetusele kaasa.